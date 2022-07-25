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В Нижневартовске появилась пирамида должника, которую придумали в Самаре

25 июля 2022 13:32
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В Нижневартовске появилась пирамида должника, которую придумали в Самаре

Один из самых действенных способов восстановить справедливость и побудить абонентов оплатить потреблённую воду и пользование канализацией – пирамида должника. Её придумали и начали использовать в 2018 году специалисты «РКС-Самара».

Они и сейчас устанавливают у домов неплательщиков трёхтонное чёрно-жёлтое напоминание о необходимости вовремя и в полном объёме оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения.  

Начиная с 2018 года, пирамида была установлена у 444 частных домов Самары, на общую сумму долга 12,7 млн. рублей.  Соседи, клиенты, просто проходящие мимо самарцы увидели, что в этих домах живут должники. Причём специалисты «РКС-Самара» специально подбирают для установки пирамид дома, владельцы которых явно в состоянии оплачивать коммунальные услуги.

В 2020 году опыт переняли коллеги из Тольятти и Димитровграда, а в июле 2022 года пирамида должника добралась до Нижневартовска. Её установили у неплательщика, долг которого за воду превысил 35 тысяч рублей. 

Теги: РКС-Самара

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