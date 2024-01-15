В мороз и стужу: за неделю «РКС-Самара» устранили больше 30 повреждений на водопроводных сетях

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Работы на сетях водоснабжения и водоотведения ведутся всегда, это часть технологического процесса. За неделю бригады «РКС-Самара» устранили 37 повреждений на трубах холодного водоснабжения. Где-то обошлось без отключений, а где-то жителям пришлось некоторое время побыть без воды. Меры вынужденные, но необходимые. Неудобно было всем: ведь приходилось работать с холодной водой в двадцатиградусные морозы.

Сейчас пристальное внимание ресурсной организации направлено на посёлок Толевый в Железнодорожном районе. Там ведётся поиск скрытой утечки, которая нарушает бесперебойное водоснабжение жилых домов. Специалисты «РКС-Самара» вместе с администрацией района провели встречу с жителями посёлка, рассказали, как обстоят дела с ремонтными работами, определили участок, где в ближайшее время будет проведено обследование со спецоборудованием - течеискателем, и последующие ремонтные работы.

Также специалисты цеха эксплуатации канализации за неделю устранили 120 засоров, промыли и прочистили больше 8 000 метров сетей водоотведения, очистили от мусора 17 канализационных колодцев, а ещё на десяти - провели капитальный ремонт.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»,