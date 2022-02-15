В многоквартирных домах региона заменят больше 1,5 тысяч  лифтов

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В 2022 году в многоквартирных домах региона заменят более 1,5 тысяч лифтов. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля, во время большой встречи губернатора Дмитрия Азарова с собственниками многоквартирных домов, руководством управляющих компаний и ТСЖ, главами муниципальных образований.

Разговор получился ожидаемо непростым: задать вопрос главе региона мог каждый житель, направив обращение по номерам горячей линии. Краснеть пришлось и руководителям управляющих компаний, и главам районов, и руководству муниципалитетов, в чьих полномочиях находятся вопросы жкх.

Трансляция встречи шла в социальных сетях. За время совещания поступило более 600 обращений от жителей, 35% с жалобами на качество уборки снега. Все они уже взяты в отработку.

- Все обращения, которые поступили на горячую линию, берем в работу. Такие встречи и впредь будут носить регулярный характер. Глав муниципальных образований хочу нацелить на прямой и непосредственный контакт со всеми жителями, но тем более - со старшими по домам. Именно в сотрудничестве, взаимодействии, взаимном доверии, которое невозможно без взаимопонимания и реагирования на просьбы людей, можно добиваться результатов в этой непростой, но важной для каждого человека сфере.

В ходе совещания губернатор отвлёкся на 5 минут для телефонного разговора с Москвой, после чего вернулся с важной новостью для многих МКД региона - в жилищном фонде Самарской области будет заменено больше 1,5 тыс. лифтов.

- Это значительный шаг, который мы сделаем в этом году по этой очень тяжелой и застарелой проблеме. И дальше будем двигаться в этом направлении опережающими темпами.

Фото: Андрей Савельев/СОВА