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В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за октябрь

2 ноября 2024 15:59
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Оплатить счета за октябрь нужно не позднее 10 ноября 2024 года.

Клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за октябрь. Оперативно узнать свое начисление за минувший месяц и произвести оплату можно в Личном кабинете.                                            

Данный сервис предназначен для управления лицевым счетом онлайн, где бы клиент не находился. Личный кабинет доступен с любого мобильного устройства и имеет веб-версию. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.

«Клиентам энергокомпании сегодня доступно множество онлайн-сервисов, которые максимально упрощают взаимодействие граждан с поставщиком ресурсов. Они позволяют оперативно решить многие возникшие вопросы», - отметила руководитель управления клиентского сервиса компании Ольга Хамитова.

Ознакомиться с онлайн-сервисами можно на официальном сайте компании. Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за октябрь нужно не позднее 10 ноября 2024 года.

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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