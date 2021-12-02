В Куйбышевском районе «РКС-Самара» подключают водовод д-900

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В Куйбышевском районе специалисты «РКС-Самара» завершили строительство нового водовода на НФС-3 диаметром 900 мм. На этой неделе проводятся гидравлические переключения: в течение нескольких дней вода в дома будет подаваться от Городской водопроводной станции.

Во время работ возможны кратковременные перепады давления и изменение качества воды по мутности. После переключений будет проводиться промывка магистральных водоводов для перехода на штатный режим водоснабжения.

Дополнительный водовод повысит надёжность работы сетей водоснабжения в Куйбышевском районе, позволит развивать инфраструктуру в соответствии с планами администрации г.о. Самара.

Фото: «РКС-Самара»