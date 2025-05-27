В Куйбышевском районе начался ремонт канализационного коллектора

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«РКС-Самара» ремонтируют участок крупного канализационного коллектора в Куйбышевском районе. На ул. Нефтяников специалисты перекладывают 22-метровый участок трубы диаметром 400 мм.

Работы ведутся на большой глубине, до 12 метров, при непрерывном поступлении стоков. Необходимость в замене возникла после того, как один из пролётов коллектора вышел из строя, на нём появилось повреждение, характерное для всех канализационных сетей - разрушение от газовой коррозии.

Работы планируется завершить до конца июня. В последующем здесь будет установлена станция приёма ЖБО. Над проектом и его реализацией сейчас трудятся специалисты производственно-технического управления «РКС-Самара».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»