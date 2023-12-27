В декабре самарцы расстаются с долгами на 14% охотнее.

113

В Новый год без старых долгов - поощрительная акция для абонентов «РКС-Самара» получила своё название от хорошей приметы. Многие верят, что новый год нужно начинать с чистой совестью и спокойной душой, расплатившись со всеми, отдав все долги.

Приметы - личное дело каждого, а вот статистика вещь упрямая: специалисты ресурсной компании заметили, что именно к концу года, в декабре, самарцы охотнее гасят свои долги - оплата «забытых» квитанций возрастает примерно на 14%.

А в декабре это особенно приятно, ведь за оплаченные квитанции каждый получает сладкий подарок или скидку на будущие начисления. В этом году в акции «В Новый год без старых долгов» по предварительным подсчётам уже приняли участие больше 5,5 тысяч абонентов.

До Нового года осталось пять дней – ещё есть время привести в порядок свои платежи. Можно онлайн, а можно очно. А те, кто не имеет долгов, в центре обслуживания клиентов на ул. Луначарского, 56, могут совершенно бесплатно сфотографироваться в красивой фотозоне, подготовленной сотрудниками для праздничного настроения.