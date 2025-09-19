В честь 116-летия со дня запуска городской системы водоотведения сотрудники «РКС-Самара» поздравили самарчанок

191

В честь 116-летия со дня запуска городской системы водоотведения сотрудники «РКС-Самара» поздравили самарских жительниц и вручили им розы. Такой символичный подарок стал напоминанием о значимости инфраструктуры, благодаря которой Самара уже более века остаётся чистым и благоустроенным городом.

История водоотведения напрямую связана с изменением облика города: с появлением канализации в начале прошлого века улицы стали чище, улучшилось санитарное состояние, на газонах начали расти деревья и трава, появились цветники. Именно тогда Самара обрела репутацию зелёного, цветущего города.

Сегодня «РКС-Самара» продолжают развивать и поддерживать системы водоснабжения и водоотведения, заботясь о комфорте горожан. А вручённые розы стали не только знаком внимания, но и тёплым пожеланием здоровья и хорошего настроения всем самарским женщинам.