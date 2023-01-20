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В 2022 году на базе Самарского УКК прошли профессиональную подготовку свыше 40 тысяч специалистов

20 января 2023 13:56
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В 2022 году на базе Самарского УКК прошли профессиональную подготовку свыше 40 тысяч специалистов

В 2022 году на базе Самарского учебно-курсового комбината (основного центра подготовки специалистов ПАО «Т Плюс») прошли обучение свыше 40 тысяч слушателей в составе 500 учебных групп. Среди основных направлений охрана труда, промышленная безопасность, ГО и ЧС, экологическая безопасность, повышение квалификации специалистов по релейной защите и автоматике.

Обучение и переподготовка проводится как в очном, так и в заочном формате. В частности, в ежедневном режиме преподаватели СамУКК организуют учебный процесс в режиме онлайн для энергетиков с электростанций и предприятий тепловых сетей из 16 регионов присутствия ПАО «Т Плюс». В прошлом году обучение проходило по 32 образовательным программам.

Одним из ключевых направлений работы СамУКК является проведение конкурсов профессионального мастерства. В частности, в прошлом году в Самаре были определены лучшие по профессии среди дежурных электромонтеров и электросварщиков компании «Т Плюс». Кроме того, преподаватели входили в состав жюри иных конкурсов, проводимых в других городах страны для сотрудников энергокомпании.

«Мы ведем постоянную работу по повышению качества обучения слушателей различных программ, обновляем имеющуюся базу тренажеров. В частности, летом 2022 года учебно-методическая база СамУКК пополнилась очередным технологическим объектом - тренировочным полигоном «Альпинист». Он позволяет отрабатывать практические навыки безопасных методов и приемов выполнения работы на высоте», - отметил директор Самарского УКК Иван Агриков.

В 2023 году в Самаре на базе учебно-курсового комбината пройдут соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров, химиков-лаборантов и специалистов по охране труда ПАО «Т Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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