В 2021 году в «РКС-Самара» запустили в работу почти 500 предложений, улучшающих работу предприятия

Я нашел ошибку
Главные новости:
АВТОВАЗ летом будет работать в сокращенном режиме
АВТОВАЗ летом будет работать в сокращенном режиме
В Самаре мошенник получил 50 тысяч рублей за якобы оказание помощи в получении водительских удостоверений
В Самаре мошенник получил 50 тысяч рублей за якобы оказание помощи в получении водительских удостоверений
Судебные приставы помогли самарчанке сохранить прожиточный минимум
Судебные приставы помогли самарчанке сохранить прожиточный минимум
Россия 1 января 2023 года запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Россия 1 января 2023 года запланировала выход из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ
Юная исполнительница из Тольятти стала победителем Фестиваля детской патриотической песни Росгвардии
Юная исполнительница из Тольятти стала победителем Фестиваля детской патриотической песни Росгвардии
ЭнергосбыТ Плюс начал приём показаний счетчиков через голосового помощника Алиса
«ЭнергосбыТ Плюс» начал приём показаний счетчиков через голосового помощника «Алиса»
Пропавшего самарского подростка нашли
Пропавшего самарского подростка нашли
Авиакомпания "Россия" начнет полёты в Каир и Тель-авив с 7 апреля из Сочи
Авиакомпания "Россия" начнет полёты в Каир и Тель-авив с 7 апреля из Сочи
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.05
-7.11
EUR 105.47
-7.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В 2021 году в «РКС-Самара» запустили в работу почти 500 предложений, улучшающих работу предприятия

25 марта 2022 09:45
144
В 2021 году в «РКС-Самара» запустили в работу почти 500 предложений, улучшающих работу предприятия

От каждого по заявке: в 2021 году в программе «Бережливое производство», которая действует на предприятии пятый год, приняли участие почти все сотрудники без исключения. Специалисты рассмотрели 2448 предложений и почти 500 из них – уже в работе. Сумма, которую удалось сэкономить благодаря этим заявкам, достигла почти 2 млн рублей. 

Экономическая выгода – важная, но не главная цель программы по бережливому производству. Она направлена на то, чтобы развить творческий потенциал каждого сотрудника, увлечь и вовлечь в процесс улучшения, вызвать желание создавать что-то новое и полезное, сберечь не только деньги, материалы, ресурсы, но и время. 

Так, например, группа закупок управления материально-технического снабжения ускорила процесс согласования, объединив несколько этапов. А на ГОКС сами придумали и быстро собрали пневматическое запорное устройство для срочных работ на самотечных коллекторах: искать и закупать просто не было времени. В ЦЭВС-1 постоянно совершенствуют ограждения для земляных работ, придумывая более лёгкие и экономичные конструкции. 

Авторы самых интересных и полезных предложений получили награды. Так, инженер-механик НФС-1 Пётр Лемешкин – изобретатель со стажем. Он трудится на предприятии почти 20 лет и каждый год вносит свои предложения. Только в прошлом году он подал 35 инициативных заявок, 17 из которых одобрили и внедрили на производстве.

Награждая победителей за их изобретения, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Люди постоянно что-то создают и совершенствуют. Мы пользуемся этими благами. И нам тоже нужно стать создателями. Есть люди, которые могут работать годами и ничего не придумать – нужно достучаться и до них тоже. Вовлечен должен быть каждый. И вот тогда у нас станет интересно».

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В «РКС-Самара» состоялся Совет безопасности
24 марта 2022, 11:50
В «РКС-Самара» состоялся Совет безопасности
Начали серьезный разговор с обсуждения вопросов обслуживания пожарных гидрантов. ЖКХ
297
Паводок в Самаре проходит в два этапа: в марте-апреле – на малых реках, в апреле-мае – на Волге. 
22 марта 2022, 14:27
«РКС-Самара» усилили контроль за качеством воды на всех этапах водоподготовки
Паводок в Самаре проходит в два этапа: в марте-апреле – на малых реках, в апреле-мае – на Волге.  ЖКХ
545
В течение недели список работ может быть скорректирован. 
18 марта 2022, 15:45
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения с 21 по 25 марта
В течение недели список работ может быть скорректирован.  ЖКХ
1437

  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
152
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
926
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
469
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
837
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
418
Весь список