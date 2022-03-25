В 2021 году в «РКС-Самара» запустили в работу почти 500 предложений, улучшающих работу предприятия

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От каждого по заявке: в 2021 году в программе «Бережливое производство», которая действует на предприятии пятый год, приняли участие почти все сотрудники без исключения. Специалисты рассмотрели 2448 предложений и почти 500 из них – уже в работе. Сумма, которую удалось сэкономить благодаря этим заявкам, достигла почти 2 млн рублей.

Экономическая выгода – важная, но не главная цель программы по бережливому производству. Она направлена на то, чтобы развить творческий потенциал каждого сотрудника, увлечь и вовлечь в процесс улучшения, вызвать желание создавать что-то новое и полезное, сберечь не только деньги, материалы, ресурсы, но и время.

Так, например, группа закупок управления материально-технического снабжения ускорила процесс согласования, объединив несколько этапов. А на ГОКС сами придумали и быстро собрали пневматическое запорное устройство для срочных работ на самотечных коллекторах: искать и закупать просто не было времени. В ЦЭВС-1 постоянно совершенствуют ограждения для земляных работ, придумывая более лёгкие и экономичные конструкции.

Авторы самых интересных и полезных предложений получили награды. Так, инженер-механик НФС-1 Пётр Лемешкин – изобретатель со стажем. Он трудится на предприятии почти 20 лет и каждый год вносит свои предложения. Только в прошлом году он подал 35 инициативных заявок, 17 из которых одобрили и внедрили на производстве.

Награждая победителей за их изобретения, главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил: «Люди постоянно что-то создают и совершенствуют. Мы пользуемся этими благами. И нам тоже нужно стать создателями. Есть люди, которые могут работать годами и ничего не придумать – нужно достучаться и до них тоже. Вовлечен должен быть каждый. И вот тогда у нас станет интересно».