Уже несколько лет «РКС-Самара» устанавливает бесколодезную запорную арматуру

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Управление системой водоснабжения – потоками воды, идущими по трубам – производится посредством открывания/закрывания запорной арматуры – задвижек. Их можно сравнить с огромными водопроводными кранами, которые расположены в водопроводных колодцах под землёй.

«РКС-Самара» полтора года назад начали устанавливать бесколодезную арматуру – кóверные задвижки. Они по-прежнему находятся под землёй, но управлять ими теперь можно с поверхности, при помощи кóвера через маленький люк со стационарной крышкой. Такая технология позволяет отказаться от строительства и спуска в колодцы, повышает надёжность работы оборудования и сокращает сроки управления водными потоками.

Также коверные задвижки почти незаметны на дорогах, позволяют минимизировать риск попадания в колодцы животных, машин, людей, а крышки из-за своего небольшого размера неинтересны похитителям. В 2021 году специалисты ресурсоснабжающего предприятия установили 30 коверных задвижек. Всего в Самаре за два года установлено более 60 элементов бесколодезной арматуры. В планах на 2022 год – увеличить темпы установки нового оборудования.