Установленная ООО «ЕЭС-Гарант» система уличного освещения в Октябрьске помогла сэкономить 6,5 млн рублей

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Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» подвел итоги первого года работы обновленного уличного освещения в городском округе Октябрьск. Общая экономия муниципалитета на платежах за электричество за этот период составила порядка 6,5 млн рублей.

Напомним, в 2020 году ООО «ЕЭС-Гарант» заменил устаревшую систему городского освещения по энергосервисному контракту. Были установлены более 1,6 тысяч новых светодиодных энергосберегающих светильников. Они позволили улучшить комфорт и безопасность для жителей города. Также реализация проекта позволила сократить расходы на оплату электроэнергии до 70%, а за 5 лет действия контракта сумма экономии составит 37 млн рублей.

Модернизация уличного освещения Октябрьска была выполнена без финансовых затрат со стороны администрации муниципального образования. Оплата услуг «ЕЭС-Гарант» производится поэтапно из образовавшейся экономии.