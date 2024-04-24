В Самарской области продолжается весенняя акция от «ЭнергосбыТ Плюс»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям региона о возможности списать имеющиеся пени за просрочку платежа за тепло. Для этого клиентам компании необходимо до 31 мая принять участие в акции «Весна – тают пени».



Напомним, что традиционная акция «ЭнергосбыТ Плюс» проводится с 2018 года. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.



«Данная акция пользуется повышенным спросом среди клиентов, поскольку предоставляет возможность урегулировать взаимоотношения с поставщиком ресурсов и выгодно оплатить имеющуюся задолженность», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.



Получить более подробную информацию о проведении акции «Весна - тают пени!» можно на сайте promo.esplus.ru.