«Т Плюс» провела урок безопасности для воспитанников детского интерната в Сызрани

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Специалисты «Т Плюс» организовали урок безопасности для воспитанников школы-интерната №2 в Сызрани. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

Провести этот необычный урок энергетикам помог сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята вспомнили важные правила безопасного поведения на улице и в быту. Воспитанники школы-интерната посмотрели обучающие ролики, после чего специалисты энергокомпании проверили их внимательность в ходе увлекательной викторины.

«Лето – не только период долгожданных каникул, но и ремонтный сезон на теплосетевых коммуникациях энергокомпании. Поэтому крайне важно напоминать детям о простых правилах безопасности, как дома, так и на улицах родного города, чтобы избежать неприятностей и травм», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все дети получили полезные подарки от энергетиков - стильные браслеты и авторские деревянные подставки под смартфон.

Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Самаре