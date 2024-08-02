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Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани

2 августа 2024 15:48
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При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.

Специалисты «Т Плюс» досрочно восстановили подачу горячего водоснабжения для жителей трех многоквартирных домов в Сызрани. Речь идет про МКД по ул. Коммунистическая д.18, д.24А и ул. Дарвина, д.6. При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.

Напомним, что в рамках подготовки города к зиме здесь ведется текущий ремонт теплосети. В связи с этим с 26 июля была приостановлена подача ГВС ряду близлежащих домов. Первоначально планировалось вернуть клиентам горячую воду по постоянной схеме только 9 августа. Благодаря ускоренному монтажу линии ГВС работы удалось завершить досрочно, 1 августа.

На данном объекте энергетики обновят участок теплосети протяженностью 175 метров в четырехтрубном исполнении. Это позволит повысить качество и надежность теплоснабжения для горожан.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара Сызрань Т ПЛЮС

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