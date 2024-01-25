«Т Плюс» провела встречу со студентами Сызранского политехнического колледжа

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Студенты Сызранского политехнического колледжа (СПК) встретились с руководителями «Т Плюс». Мероприятие прошло накануне Дня студента в рамках проекта Центра содействия трудоустройства выпускников «Встреча с работодателем».

Энергетики рассказали о карьерных возможностях «Т Плюс», мерах поддержки молодых специалистов. Также студенты узнали о образовательных проектах, реализуемых «Т Плюс» и Самарским государственным техническим университетом, в числе которых «Энергия будущего» (программа поддержки абитуриентов с последующим трудоустройством в компании), «Оплачиваемая производственная практика» и другие.

«Энергокомпания работает в тесном взаимодействии со всеми профильными учебными заведениями региона, в том числе и с СПК. Многие ребята проходят практику на предприятиях «Т Плюс», мы сопровождаем студентов, взаимодействуем с ними и при открытии вакансий, приглашаем на работу», - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

«Т Плюс» является одним из крупнейших работодателей страны. Ежегодно на предприятия энергокомпании в Самарской области приходят работать несколько десятков выпускников учебных заведений региона. Узнать о вакансиях и дополнительных возможностях для студентов и молодых специалистов в Самарском филиале «Т Плюс» можно на официальном сайте компании или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс), 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс).

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»