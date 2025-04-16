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Управляющей компании Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах

16 апреля 2025 10:51
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Управляющей компании Промышленного района Самары предстоит устранить нарушения по работе теплоузлов в жилых домах

Прокуратура Промышленного района Самары по запросу тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» провела проверку технического состояния тепловых узлов в многоквартирных домах. По результатам вынесено представление генеральному директору управляющей компании АО «ПЖРТ Промышленного района».

В многоквартирных домах № 304, 306, 318а, 318б, 318в на проспекте Карла Маркса специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» выявили неисправность элеваторных узлов и отсутствие регуляторов температуры горячего водоснабжения. А это может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью горожан.

«Безопасное и надёжное прохождение отопительного сезона во многом зависит от грамотной работы обслуживающей организации. При этом жители вправе контролировать, как управляющая компания выполняет технические предписания и готовит общедомовое хозяйство к зиме», — отметил технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Ознакомиться с рекомендациями и планом мероприятий по проверке технической готовности к отопительному периоду теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций можно в разделе «Проверь свою УК» https://samara.esplus.ru/clients/prover-uk/

Теги: Т ПЛЮС

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