Управдомы Самарской области принимают участие в акции «Старший по дому – надежный партнер»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Центральной площадкой празднования дня спорта и здорового образа жизни станет вторая очередь самарской набережной Волги.
В  Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника
Песков оценил реакцию Запада на решение Турции частично платить за газ рублями.
Песков: рост доли расчетов в нацвалютах с разными странами не ставит цели обвалить доллар
Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Еще троих унесло потоком воды, их тела найдены.
Возбуждено уголовное дело после гибели трех рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы
Объявлен желтый уровень опасности.
В ближайшие часы в Самарской области ожидается гроза и ливни
В Самарской области подвели первые итоги летней оздоровительной кампании-2022.
Более 25 тысяч детей этим летом уже отдохнули в лагерях и санаториях Самарской области
Погибший не был зрителем турнира.
Случайный прохожий погиб от удара снарядом во время соревнований по метанию молота в Нидерландах 
Зрители смогут не только стать непосредственными участниками происходящих событий, но и узнать много нового о Самаре, посмотреть на привычные места под новым ракурсом и даже посетить настоящий концерт!
В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»
Жители региона стали больше обращать внимание на санитарное состояние территорий, заросли сорняков во дворах и на общественных пространствах. 
Уничтожить «пыль дьявола». После сигналов из ЦУР в Самаре скосили опасное растение
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В  Самарской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника
В Самаре проходит уличный спектакль-променад по историческим местам города «Путешествие одного пианино»
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Управдомы Самарской области принимают участие в акции «Старший по дому – надежный партнер»

8 августа 2022 14:31
155
Конкурсная комиссия определит победителей в пяти номинациях.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил прием заявок от председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в акции «Старший по дому — надёжный партнёр». В течение ближайшего месяца, до 15 сентября, управдомы из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани имеют возможность проявить свои организаторские таланты и впервые получить оценку эффективности своей работы.

Напомним, что в 2022 году акция «Старший по дому — надёжный партнёр» впервые проводится в 15 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Конкурсная комиссия определит победителей в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому». Итоги будут подведены в конце октября 2022 года.

«В рамках акции нами будут оцениваться своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. По итогам самых ответственных старших по домам мы отметим приятными подарками», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

За новостями об акции «Старший по дому — надёжный партнёр» можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»
04 августа 2022, 13:20
«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок для участия в акции «Лучшая жилищная организация»
Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в декабре 2022 года. ЖКХ
581
Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона.
02 августа 2022, 17:25
Преподаватели СамГТУ проходят стажировку на объектах «Т Плюс»
Самарский филиал «Т Плюс» активно взаимодействует с профильными учебными заведениями региона. ЖКХ
848
«Т Плюс» обновляет теплосети Тольятти
29 июля 2022, 10:09
«Т Плюс» обновляет теплосети Тольятти
Значительные объемы модернизации стали возможны благодаря переходу города на модель ценообразования по методу «альткотельной». ЖКХ
806

В центре внимания
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
166
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
8 августа 2022  13:29
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
157
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
8 августа 2022  10:14
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
224
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
524
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
486
Весь список