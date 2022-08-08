Управдомы Самарской области принимают участие в акции «Старший по дому – надежный партнер»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил прием заявок от председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в акции «Старший по дому — надёжный партнёр». В течение ближайшего месяца, до 15 сентября, управдомы из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани имеют возможность проявить свои организаторские таланты и впервые получить оценку эффективности своей работы.

Напомним, что в 2022 году акция «Старший по дому — надёжный партнёр» впервые проводится в 15 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Конкурсная комиссия определит победителей в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому». Итоги будут подведены в конце октября 2022 года.

«В рамках акции нами будут оцениваться своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. По итогам самых ответственных старших по домам мы отметим приятными подарками», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

За новостями об акции «Старший по дому — надёжный партнёр» можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».