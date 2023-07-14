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Учёные международного уровня посетили ГОКС

14 июля 2023 11:02
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Учёные международного уровня посетили ГОКС

Учёные международного уровня посетили Городские очистные канализационные сооружения «РКС-Самара».

Масштабы реконструкции ГОКС поразили учёных.  Специалисты по водоснабжению и водоотведению международного уровня - профессора, доктора технических наук Виктор Баженов и Сергей Степанов на объекте не первый раз, тем удивительнее для них изменения, которые здесь произошли.

Гости прошли по всей технологической цепочке, особое внимание уделив биологической очистке. И это неспроста: Виктор Баженов участвовал в проектировании и реконструкции первых трёх аэротенков в 2013 году, а сейчас следит за продолжением работ уже по федеральной программе «Оздоровление Волги», как внедряются наилучшие доступные технологии.

Специалисты отметили, что масштаб работ, которые сейчас ведутся на ГОКС, впечатляет, Виктор Баженов подчеркнул: «Диву даёшься, какие шикарные изменения произошли на ГОКС за последние 5 лет! Современные решения, новые передовые технологии! Успехов и далее, друзья!»

Теги: РКС-Самара

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