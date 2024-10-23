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В Самарском археологическом центре состоится открытие выставки «Первопроходцы каменного века»

23 октября 2024 19:56
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На выставке будет представлено более 500 предметов и научных реконструкций из фондов государственного археологического музея-заповедника «Костенки».

24 октября 2024 г. в 18.00 в Самарском археологическом центре состоится открытие выставки «Первопроходцы каменного века», организованной государственным археологическим музеем–заповедником «Костенки» (Воронежская область) совместно с музеем им. П.В. Алабина

145 лет назад была открыта первая стоянка первобытного человека, к настоящему времени в Костенках открыто около 70 древних поселений каменного века.

На выставке будет представлено более 500 предметов и научных реконструкций из фондов государственного археологического музея-заповедника «Костенки», отражающих сложный и долгий процесс освоения человеком современного физического типа северных широт Евразийского континента.

Выставка посвящена древнейшей эпохе – каменному веку. Это было время появления первых поселений человека в северных широтах, которое по современным научным представлениям относится к периоду в 40-45 тысяч лет назад. Костенки стали одной из самых северных точек, куда дошли наши предки – люди современного физического облика. Это были реальные первопроходцы не только в освоении новых пространств, но и в строительстве сложных жилых сооружений, изготовлении удивительно разнообразных каменных и костяных орудий, совершенного охотничьего вооружения, прекрасной одежды и удивительных произведений искусства.

На выставке будут демонстрироваться каменные и костяные орудия труда, изящные украшения из кости и ракушек, бивни мамонта, а также знаменитые костенковские «венеры» – женские фигурки, символизирующие процветание и благополучие. Эта выставка позволяет заглянуть в далекий каменный век, увидеть лицо человека того времени и узнать, как протекала его жизнь.

Посетители смогут провести сравнение костенковских кремневых орудий с предметами из фондов музея им. П.В. Алабина, представляющими материалы верхнепалеолитической мастерской в Постниковом овраге (г. Самара).

Выставка «Первопроходцы каменного века» будет экспонироваться с 24 октября по 24 декабря 2024 года. На открытие вход свободный.  0+

 

Фото:   минкульт Самарской области

Теги: Самара

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