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Проект «Большая Волга» – это пространственная стратегия развития туристической отрасли 13 регионов России как единой туристической макротерритории, объединенной вокруг великой русской реки Волги.
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Самарская область приняла участие в разработке туристической межрегиональной схемы «Большая Волга»

23 октября 2024 20:43
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Проект «Большая Волга» – это пространственная стратегия развития туристической отрасли 13 регионов России как единой туристической макротерритории, объединенной вокруг великой русской реки Волги.

22 октября 2024 года в Москве состоялась стратегическая сессия в рамках разработки федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Большая Волга», в которой принял участие министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Данное мероприятие состоялось в целях обсуждения ключевых мероприятий по развитию туристической инфраструктуры в регионах макротерритории.

Проект «Большая Волга» – это пространственная стратегия развития туристической отрасли 13 регионов России как единой туристической макротерритории, объединенной вокруг великой русской реки Волги. В проект входят Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Астраханская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области. Создание таких пространственных стратегий на уровне макрорегионов является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимств».

В рамках 2-го этапа разработки схемы проведение очной стратегической сессии состоялось в целях обсуждения ключевых мероприятий по развитию туристической инфраструктуры в регионах макротерритории, кроме того на мероприятии участники рассмотрели проблематику развития туризма в волжских городах, взаимосвязь и взаимодействие между ними.

«Разработка схемы макротерритории «Большая Волга» имеет очень важное практическое значение для каждого региона. Для Самарской области это возможность еще лучше понять преимущества и точки роста для нашей территории, понять взаимосвязь нашего региона с нашими соседями. И, конечно же, данная сессия поможет в будущем разрабатывать межрегиональные маршруты, в том числе для продвижения на рынке въездного туризма, для гостей из приоритетных зарубежных стран, для которых зачастую посещение сразу нескольких регионов за одну поездку является приоритетным», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме того, он отметил, что макротерритория «Большая Волга» и маршруты под брендом «Великий Волжский путь» могут стать отличными предложениями для позиционирования наших волжских регионов на рынке как внутреннего, так и международного туризма.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

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