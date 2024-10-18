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«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
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«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную

18 октября 2024 15:41
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Приглашённые музыканты исполнят для самарцев знакомые и любимые классические произведения.

25 октября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города присоединиться к музыкальной гостиной «Искусство Гнесинки», посвящённой юбилею Елены Гнесиной. Здесь, на импровизированной сцене в галерее «Новое пространство», приглашённые музыканты исполнят для самарцев знакомые и любимые классические произведения.

Напомним, что 2024 год отмечен 150-летием со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной – российской пианистки, композитора и педагога. Наряду со своими сёстрами – Евгенией, Марией, Елизаветой и Ольгой – она является одной из создательниц оригинальной системы музыкального образования в нашей стране. В честь этой круглой даты по всей России проводятся многочисленные праздничные мероприятия, одно из которых совсем скоро состоится и в областной научной библиотеке!

Музыкальная гостиная «Искусство Гнесинки» организована библиотекой совместно с Самарским музыкальным училищем им. Д. Г. Шаталова, в котором работает несколько выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных:

Мария Владимировна Чегодаева, заведующая отделением «Специальное фортепиано»;

Татьяна Анатольевна Полумордвинова, преподаватель по классу домры;

Ольга Игоревна Радыгина, преподаватель по классу фортепиано;

Александра Ивановна Межевич, преподаватель теории музыки.

Все они посетят предстоящий вечер, где поделятся своими воспоминаниями об учёбе в своей знаменитой альма-матер. Мария Чегодаева, Татьяна Полумордвинова и Ольга Радыгина, а также их студенты исполнят музыкальные произведения. Кроме того, в рамках гостиной ожидается и проведение телемоста с Российской академией музыки имени Гнесиных.

Хотите прикоснуться к миру музыки и узнать больше об искусстве, которому учат в стенах легендарной Гнесинки? Тогда присоединяйтесь к музыкальной гостиной!

25 октября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный!

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия Самара

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