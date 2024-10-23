В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировано 13 пожаров

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На территории Самарской области за минувшие сутки зарегистрировано 13 пожаров, 3 из которых произошли в жилом секторе. Пострадавших нет.

2 раза пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожары в частных домах, 5 раз выезжали на загорание мусора, 2 раза - на возгорания в неэксплуатируемых строениях.

1 раз специалисты МЧС России тушили загоревшийся автобус в Промышленном районе города Самары.

Происшествие произошло на автобусной стоянке, расположенной на улице Урожайной, около 18 часов. По предварительной версии, в автобусе МАЗ произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением. Пассажиров в салоне не было.

Через 15 минут огнеборцы полностью потушили возгорание. Пострадавших нет.

МЧС России напоминает правила безопасности при нахождении в городском общественном транспорте:

Если в автобусе начался пожар, не поддавайтесь панике.

Немедленно сообщите водителю о возгорании, чтобы он открыл дверь и дал возможность покинуть транспорт.

Выбейте стекла твердыми предметами или аварийным молотком.

Закройте нос и рот тканью, используйте эвакуационные люки в крыше и выходы через боковые стекла.

Выбравшись из салона, отойдите на безопасное расстояние (25-30 метров).

При пожаре звоните по единому номеру пожарных и спасателей – 101

Фото: ГУ МЧС СО