Фестиваль издательского дела «Букноль» пройдет в Самаре 25-27 октября

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«Букноль» — фестиваль издательского дела, который второй год организует Центр современной культуры Нулевая комната.



В рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка независимых издательств и лекторий, где гости познакомятся с книжными новинками по современному искусству, прозе и поэзии, академической литературе, автофикшн и детскими книгами от издательств Tatlin, Ad Marginem, A+A, Музея «Гараж», Ивана Лимбаха и SOYAPRESS. Также в эти дни пройдут лекции и презентации книг от издательств, лекторий от писателей, журналистов, авторов проектов, культурологов и философов.



Время работы ярмарки 25 — 27 октября с 12:00 до 20:00

ЦСК «Нулевая комната» (ул. Ленинградская, 77)

Полная программа на сайте: https://0room.ru/booknol



С 7 по 24 ноября пройдёт лаборатория самиздата, которая создана для тех, кто давно откладывал идеи в стол, но хочет создать свою фотокнигу, зин, постер, сборник, авторский комикс и другое малотиражное издание. Лучшие итоговые работы будут участвовать в выставке самиздата в декабре 2024 года, которая пройдет в Нулевой комнате.



В рамках лаборатории состоятся несколько бесплатных воркшопов от разных наставников — художников, иллюстраторов, фотографов. Любой желающий сможет ознакомиться с техниками создания собственных печатных журналов под руководством художника и основателя издательства Плато Тольятти Александра Веревкина, проекта из Санкт-Петербурга «NIZINA», дизайнера и художника Михаила Качикаракиса. Каждый преподаватель познакомит участников лаборатории с собственными техниками и направлениями: иллюстрацией, версткой, фотографией, текстом.



Участники из Самары могут записаться на курс к одному тьютору или ко всем троим. Количество мест на каждом курсе ограничено.

Для участия необходимо заполнить анкету: https://forms.gle/QAc9xWR4RFC87d5r9



Фестиваль издательского дела «Букноль» проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области и Фонда поддержки современного искусства «СФЕРА».

Фото: минкульт СО