10 млрд рублей из областного бюджета будут дополнительно направлены на социальные нужды

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В ходе заседания Самарской Губернской Думы депутаты утвердили бюджетные корректировки на 2024 год. Доходная часть бюджета 2024 года увеличена на 10 млрд 730 млн рублей за счёт налоговых и неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений.

«Средства пойдут на решение важнейших социальных задач, — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Каждый рубль из регионального бюджета должен быть использован максимально эффективно на благо жителей региона».

По предложению главы региона основные направления, на которые будут направлены дополнительные объёмы средств в 2024 году: 2,5 млрд рублей – на заработную плату работников бюджетной сферы, в том числе сферы образования и здравоохранения;

1 млрд рублей – на увеличение оплаты труда медицинского персонала станций скорой медицинской помощи и государственных учреждений здравоохранения; 845 млн рублей – на предоставление денежных выплат участникам СВО; 68 млн рублей – на приобретение жилых помещений для детей-сирот; 53 млн рублей – на единовременные денежные выплаты почтовым работникам, занятым в сельских отделениях почтовой связи Самарской области.

В соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева увеличивается поддержка молодых семей: 200 млн рублей дополнительно будет направлено на обеспечение жильём молодых семей, не вошедших в список претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году на приобретение жилого помещения; 275 млн рублей – на предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения семьям, выбывшим из числа участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в связи с достижением одним (обоих) супругов возраста 36 лет после 1 июня 2024 года.

735 млн рублей будут направлены на субсидии по подготовке к отопительному сезону; 127 млн рублей – на обеспечение пациентов лекарственными препаратами; также предусматриваются средства на создание учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на базе регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области, на укрепление материально-технической базы ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».

Поддержке многодетных семей было уделено особое внимание. По инициативе Вячеслава Федорищева принят целый ряд дополнительных мер. Статус многодетной семьи и получение мер социальной поддержки до достижения старшим ребенком возраста 23-х лет можно будет сохранить в случае прохождения им военной службы по призыву или по контракту, при призыве на военную службу по мобилизации или добровольном участии в СВО; также корректируются условия предоставления единовременной денежной выплаты для многодетных семей – каким образом распорядиться средствами семейного капитала будет решать многодетная семья по своему усмотрению, без предоставления отчётов.

Еще одна новая мера социальной поддержки для многодетных семей — выплата 250 тысяч рублей, скоро станет доступной для всех многодетных семей региона. В региональный закон «О земле» вносится изменение – исключение критерия нуждаемости в жилье. По выбору многодетной семьи денежные средства целевым образом можно будет направить на частичное погашение ипотеки, приобретение жилого помещения или земельного участка, строительство жилого дома. По данным муниципальных образований Самарской области за получением социальной выплаты планируют обратиться 996 многодетных граждан, объем финансирования составит 249 млн рублей.

Расширены права на землю для многодетных семей. В Самаре и Тольятти, учитывая дефицит свободных земельных участков для обеспечения льготников, приняты акты о безземелье. Многодетным семьям земля предоставляется в других муниципалитетах, расположенных по соседству. С учётом правоприменительной практики решено предусмотреть возможность получения земельных наделов на территории этих городов, в случае, если льготополучатели самостоятельно найдут подходящие участки.

Депутаты поддержали инициативу Губернатора Самарской области по повышению компенсации платы за обращение с ТКО для многодетных семей с 50% до 75%. Правовая норма была разработана в связи с переходом начисления этой коммунальной услуги исходя из количества проживающих в жилом помещении, чтобы не допустить увеличения расходов по данной статье семейного бюджета. По информации министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, получателями компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются более 18 тысяч многодетных семей.

С учетом данных изменений параметры областного бюджета на 2024 год составят: доходы – 292 млрд 84 млн 745 тысяч рублей; расходы – 331 млрд 938 млн 496 тысяч рублей.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников отметил, что повестка дня была насыщенной, принято 23 региональных закона, один — в первом чтении. «Принятие этих законов — свидетельство ярко выраженной социальной ориентированности областного бюджета, который пополнился более чем на 10 миллиардов рублей. В итоге расходная часть бюджета региона составила 331 миллиард рублей. Это громадная сумма! В обсуждении этого закона на заседании комитета по бюджету участвовало больше половины всех депутатов Думы. И мы видим, что эти средства будут направлены на увеличение зарплат бюджетников, на поддержку участников СВО, на обеспечение жильём молодых семей и другие очень актуальные вопросы. Целый блок принятых сегодня законов улучшат положение многодетных семей, их социальную поддержку. Это касается и обеспечения бесплатными земельными участками, и возможности распоряжаться средствами семейного капитала по своему усмотрению. Модернизацию, переформатирование мер поддержки в областных законах депутаты, Правительство, глава региона ведут на постоянной основе», — подчеркнул Геннадий Котельников.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области