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Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо»  24 октября

23 октября 2024 21:05
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Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 18:00.

В четверг, 24 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против московского «Динамо». Матч начнется в 20:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 18:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET приготовили для болельщиков развлекательную программу.

Перед матчем на гейте 3 будет работать специальная бренд-зона FONBET, где в 19:00 стартует автограф-сессия с медиа-футболистами 2DROTS Сычевым, Стилем и Сэмом.

На игре с «Динамо» болельщики смогут воспользоваться тёплыми сервисами. Для комфорта зрителей будут открыты зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне гостеприимства А403 (4 этаж, сектор А) будет расположена фотозона «Зелёно-бело-синяя осень» и фотобудка моментальной печати.

Болельщиков в атрибутике угостим горячим компотом.

С 18:00 состоится детский осенний квест. В зоне гостеприимства будут организованы специальные станции. Чтобы получить ценные призы, необходимо пройти все и собрать отметки. Путевой лист можно получить на первой станции.Для юных гостей также будет работать сабсоккер в зоне гостеприимства А403.

С 19:00 в зоне гостеприимства А402 будет выступать кавер-группа Paiducho Band. Там же пройдет автограф-сессия мастер спорта по автоспорту, пятикратного чемпиона России Михаила Симонова. Начало – 19:00.

Точки с аквагримом расположены в А403, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику и программку на сумму от 1000 рублей и проставить отметку о покупке. Фаншопы располагаются на гейте 3, С122, секторе VIP, зоне гостеприимства А и С.

Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4 этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами). В фаншопах можно приобрести теплую атрибутику.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Динамо».

Напоминаем, что для посещения матча НЕ нужна Карта болельщика.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

 

Теги: Крылья Советов Самара

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