В Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано 60 км трассы «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка

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В Самарской области с 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» почти на всем протяжении отремонтирована региональная автомобильная дорога «Самара – Волгоград» - Красноармейское – Пестравка. Из 68,7 км трассы в нормативное состояние приведено 58,7км. Из них ремонт 20 км завершен в 2024 году.

«Самара – Волгоград» - Красноармейское - Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тысячи автомобилей в сутки.

Большое внимание в ходе проведения ремонта автомобильной дороги уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения. На участках, проходящих сквозь населенные пункты Каменный Брод, Красноармейское и Пестравка, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и устройством улично-дорожного освещения. Также установлены пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, тактильная плитка, искусственные дорожные неровности, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

В этом году дорожники отремонтировали участок между населенными пунктами Красноармейское и Пестравка. В рамках ремонта отремонтировали водопропускные трубы уложили новое дорожное покрытие с использованием современной асфальтобетонной смеси ЩМА-16, нанесли разметку. Кроме того, установлены две новые остановки общественного транспорта, к которым выполнено устройство подъездных карманов и нанесена разметка «пешеходный переход».

Отметим, что в рамках ремонта с 2019 по 2024 годы выполнен ремонт 4-х мостов, расположенных во составе дороги.

В следующем году ремонт трассы будет завершен на всем протяжении. Согласно уже заключенному государственному контракту подрядная организация отремонтирует еще 10 км трассы.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году отремонтировано 225 км дорог регионального значения, а также в Самаре и Тольятти. Благодаря реализации национального проекта к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области составит 50,25%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.