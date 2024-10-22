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"РКС-Самара" оборудовали учебный класс для обучения и повышения безопасности на производстве

22 октября 2024 11:52
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"РКС-Самара" оборудовали учебный класс для обучения и повышения безопасности на производстве

Ещё один многофункциональный учебный класс «РКС-Самара» поборется за звание лучшего.

В подразделении автотранспортного цеха «РКС-Самара» переоборудовали многофункциональный учебный класс - и буквально с пылу с жару отправили его на соревнование. В Самаре начался общегородской смотр-конкурс учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Участие в таких состязаниях для ресурсного предприятия уже не первое, есть призовые места и абсолютные победы: ранее лучшим признавали помещения на Городских очистных канализационных сооружения и на насосно-фильтровальной станции в Студёном овраге. Ремонт и переоборудование классов идет в соответствии с программой ресурсного предприятия по повышению безопасности.

Учебный класс в АТЦ отремонтировали в этом году, установили новую мебель, оборудование, интерактивные тренажёры, пособия по ГО и ЧС, пожарной и промышленной безопасности, охране труда, оказанию первой медицинской помощи, правилам дорожного движения. В новом помещении можно проводить обучения сотрудников, презентации, тестирования, совещания.

На ресурсном предприятии считают, что победа в конкурсах помещений ГО и ЧС, конечно, приятный бонус, но участие в таких состязаниях - это дополнительный стимул не снижать концентрацию внимания на вопросах безопасности на производстве. Итоги городского конкурса подведут в ноябре.

 

Теги: РКС-Самара

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