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«РКС-Самара»: семизначный штраф начислен жителю Железнодорожного района за незаконное подключение к сетям ХВС

21 октября 2024 16:57
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Шланг, улица, колонка, штраф - ресурсная организация рассказывает новую историю на старый лад.

Шланг, улица, колонка, штраф - ресурсная организация рассказывает новую историю на старый лад.

Специалисты «РКС-Самара» во время планового обхода частного сектора в Железнодорожном районе обнаружили на одной из водоразборных колонок шланг. По резиновым следам пришли к дому, владелец которого решил, что вода в колонке – ресурс бесплатный и можно его потреблять без каких-либо правил и ограничений. Сам он абонентом ресурсной компании не является, воду из колонки не оплачивал, а значит попросту воровал, да ещё вывел из строя механизм подачи воды.

Не знал он или намеренно игнорировал законодательство, неизвестно, но отвечать мужчине за шланг на ВРК придётся как за несанкционированное подключение к сетям ХВС. И начисления в таких случаях закон предусматривает очень крупные: в данном случае нарушителю придётся заплатить за воду больше 1 миллиона рублей.

Проверки частного сектора на предмет незаконных подключений ресурсная компания проводит регулярно, выявляя самовольщиков и нарушителей. Совсем недавно в похожей ситуации оказалась жительница ул. 5-я Радиальная, ей тоже назначили семизначный штраф. Любое самовольное подключение или врезка - это незаконные и очень опасные действия. Они нарушают работу элементов городского водопровода, создают риск попадания инфекций в сеть. «РКС-Самара» будут и дальше наводить порядок в системе водоснабжения. Лучше всего самостоятельно обратиться в компанию и оформить всё по закону, чтобы не навлекать на себя внимание контролирующих органов, разбирательства, огласку и огромные штрафы. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара Самара

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