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Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год

22 октября 2024 13:06
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Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год

Доходная часть бюджета увеличена более чем на 10 млрд рублей. 

Средства пойдут на решение важнейших социальных задач.  
Некоторые направления, на которые направим дополнительные объёмы средств в 2024 году:   
 
2,5 млрд рублей – на заработную плату работников бюджетной сферы; 

1 млрд рублей – на увеличение оплаты труда медицинского персонала станций скорой медицинской помощи и государственных учреждений здравоохранения;  

845 млн рублей – на предоставление денежных выплат участникам СВО; 

68 млн рублей – на приобретение жилых помещений для детей-сирот.    
 
Предусмотрены дополнительные средства на субсидии по подготовке к отопительному сезону, на создание учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на базе регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области, на укрепление материально-технической базы областной клинической станции переливания крови и многое другое.  

Максимально эффективно используем каждый рубль из регионального бюджета.

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