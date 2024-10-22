Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год

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Доходная часть бюджета увеличена более чем на 10 млрд рублей.

Средства пойдут на решение важнейших социальных задач.

Некоторые направления, на которые направим дополнительные объёмы средств в 2024 году:



2,5 млрд рублей – на заработную плату работников бюджетной сферы;

1 млрд рублей – на увеличение оплаты труда медицинского персонала станций скорой медицинской помощи и государственных учреждений здравоохранения;

845 млн рублей – на предоставление денежных выплат участникам СВО;

68 млн рублей – на приобретение жилых помещений для детей-сирот.



Предусмотрены дополнительные средства на субсидии по подготовке к отопительному сезону, на создание учебного центра по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на базе регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области, на укрепление материально-технической базы областной клинической станции переливания крови и многое другое.

Максимально эффективно используем каждый рубль из регионального бюджета.