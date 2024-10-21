Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту

131

Сборная команда Управления Росгвардии по Самарской области стала призером чемпионата Самарской региональной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по гиревому спорту. Ежегодные соревнования проводились на базе самарского спорткомплекса «Динамо».



Чемпионат проходил по программе классического двоеборья, участие в котором приняли 9 команд, состоявших из 50 сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. В состав сборной команды Росгвардии вошли спортсмены, которые принимают участие в таких соревнованиях не в первый раз и являются опытными гиревиками-атлетами.



По итогам упорной борьбы в личном зачете росгвардейцы взяли три «золота» в категориях до 95, 78 и 73 килограммов, а также «бронзу» в категории до 78 килограммов. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники ГУ МВД России по Самарской области, «серебро» – у представителей регионального управления Росгвардии, третьими стали спортсмены УФСИН России по Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области