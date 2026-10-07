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Скончался известный самарский скульптор Александр Куклев

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Скульптуры Александра Константиновича украшают улицы и площади Самары, Тольятти, Сызрани и малых городов области.

Об этом сообщили в Министерстве культурыСамарской области.

 "Самарская земля потеряла выдающегося скульптора, чьи работы давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода, и замечательного, светлого человека. Ему было 84 года.

Для всех нас Александр Константинович был не просто большим мастером. Он был камертоном, по которому мы сверяли подлинность искусства, и мудрым наставником для нескольких поколений самарских творцов. Его уход — это невосполнимая утрата для всего культурного сообщества губернии.
Его творческое наследие огромно. Скульптуры Александра Константиновича украшают улицы и площади Самары, Тольятти, Сызрани и малых городов области. В них — живая история нашего края, его характер, сила и душа. Каждый, кто гулял по набережной Волги, кто бывал в знаковых местах нашей области, непременно встречался с его искусством.

Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Александра Константиновича. Мы потеряли не только великого художника, но и надежную опору, мудрого старшего друга.
Светлая память об Александре Константиновиче Куклеве навсегда останется в наших сердцах, а его творения будут веками служить людям, воспитывая в них чувство прекрасного и любовь к родному краю", - рассказали в минкульте СО.

 

Фото:   минкульт СО

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