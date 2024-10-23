"РКС-Самара" провели образовательную лекцию для студентов "На дне"

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Дали потрогать историю и даже её приподнять: специалисты «РКС-Самара» провели экскурсию-лекцию для студентов 1 и 2 курсов кафедры «Водоснабжение и водоотведение» АСА СамГТУ. Музей на Городской водопроводной станции, кстати, старейшем и действующем объекте предприятия, за один день посетили сразу четыре группы учащихся, это почти 90 человек.

Кураторы музея - специалисты блока качества «РКС-Самара», технологи Татьяна Стрелкова и Ольга Нестеренко - рассказали экскурсантам об истории самарского водопровода и водоотведения, показали экспозиции с различными документами и предметами. (Мы это всё собрали в Виртуальном музее)

Студенты смогли посмотреть, почитать, потрогать, даже послушать запах деревянных труб. И узнали, что название «На дне» историческое место на Ульяновском спуске получило от способа забора воды на первой городской водопроводной станции, со дна Волги. Посетители признались, когда так близко видишь прошлое отрасли, то гораздо интереснее изучать её настоящее и готовиться на будущее: уже через несколько лет сегодняшних студентов «РКС-Самара» готовы принять на работу.

Фото предоставлено пресс-службой "РКС-Самара"