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24 октября (четверг) в 19.00 пройдет концерт фольклорной музыки (6+). Перед гостями выступят ансамбль «Вечора» (Самара) и Александр Яшин – филолог-фольклорист, руководитель фольклорно-этнографических ансамблей «Равень» (Москва) и «Череда» (Новосибирск).

В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни, которым не меньше (а некоторым и больше) ста лет.

Вход на мероприятие – 350 рублей.

25 октября (пятница) в 18.00 пройдет лекция «Что скрывает сказка?» (12+). Ее прочитает филолог Петр Лукрица.

Встреча проходит в рамках действующей в «Заварке» выставки «Было/Не было» (12+) и посвящена скрытым смыслам сказок. Зачем Бабе Яге костяная нога? Кто такой Морозко? На лекции посетители узнают ответы на эти и другие вопросы.

Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу, 26 октября, в 11.00 состоится детская экскурсия (6+) по выставке «Было/Не было» (12+).

Зачем нужно рассказывать сказки? Что такое быличка и чем она отличается от легенды и сказания? Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой дети (и взрослые, которые не разучились играть) отправятся в путешествие, где узнают про кикимор и домовых, услышат звуки старинной волынки, выяснят, что нужно делать, чтобы спастись от лешего и выбраться из лесной чащи.

Вход на мероприятие – 250 рублей.