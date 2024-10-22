Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне столкнулись с отказами в приеме долларов в заграничных банках
Россияне столкнулись с отказами в приеме долларов в заграничных банках
Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
25 октября в Самаре начнется распределение свободных мест в детсадах 
На сегодняшний день готово основание здания, в ближайшее время приступят к дальнейшим строительным работам.
Жители поселка Торшиловский Большечерниговского района будут наблюдаться в новом ФАПе
Самарский спортсмен, пловец Кирилл Пульвер награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Самарский спортсмен, пловец Кирилл Пульвер награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Эксперт рассказала самарцам, как превентивно позаботиться о своём здоровье поздней осенью
Эксперт рассказала самарцам, как превентивно позаботиться о своём здоровье поздней осенью
Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России".
Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России"
В Самарской Губдуме изменится состав пяти комитетов
В Самарской Губдуме изменится состав пяти комитетов
билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышаших детей
Билайн ТВ покажет сериал с анимированным сурдопереводчиком РЖЯ для глухих и слабослышаших детей
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.09
-0.33
EUR 104.4
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни

22 октября 2024 09:37
219
В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни

24 октября (четверг) в 19.00 пройдет концерт фольклорной музыки (6+). Перед гостями выступят ансамбль «Вечора» (Самара) и Александр Яшин – филолог-фольклорист, руководитель фольклорно-этнографических ансамблей «Равень» (Москва) и «Череда» (Новосибирск).
В Музее-галерее «Заварка» встретятся два направления русской традиционной культуры – сказки и песни, которым не меньше (а некоторым и больше) ста лет.
Вход на мероприятие – 350 рублей.

25 октября (пятница) в 18.00 пройдет лекция «Что скрывает сказка?» (12+). Ее прочитает филолог Петр Лукрица.
Встреча проходит в рамках действующей в «Заварке» выставки «Было/Не было» (12+) и посвящена скрытым смыслам сказок. Зачем Бабе Яге костяная нога? Кто такой Морозко? На лекции посетители узнают ответы на эти и другие вопросы.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

В субботу, 26 октября, в 11.00 состоится детская экскурсия (6+) по выставке «Было/Не было» (12+).
Зачем нужно рассказывать сказки? Что такое быличка и чем она отличается от легенды и сказания? Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой дети (и взрослые, которые не разучились играть) отправятся в путешествие, где узнают про кикимор и домовых, услышат звуки старинной волынки, выяснят, что нужно делать, чтобы спастись от лешего и выбраться из лесной чащи.
Вход на мероприятие – 250 рублей.

Просим обратить внимание – количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи «Заварка».

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Чемпионат проходил по программе классического двоеборья, участие в котором приняли 9 команд.
21 октября 2024, 14:49
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
Чемпионат проходил по программе классического двоеборья, участие в котором приняли 9 команд. Общество
445
Приглашённые музыканты исполнят для самарцев знакомые и любимые классические произведения.
18 октября 2024, 15:41
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Приглашённые музыканты исполнят для самарцев знакомые и любимые классические произведения. Общество
742
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
18 октября 2024, 11:09
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Для детей пройдет викторина о рептилиях. Победители получат сувениры от зоопарка. Общество
620
В центре внимания
Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год
22 октября 2024  13:06
Депутаты Самарской Губернской Думы утвердили бюджетные корректировки на 2024 год
150
Сейчас в Самарской области 161 тысяча льготников получают препараты за счет средств областного бюджета.
21 октября 2024  19:40
Вопрос обеспечения льготными лекарствами – на личном контроле Вячеслава Федорищева
507
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
21 октября 2024  13:27
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
640
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
679
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
20 октября 2024  11:14
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
1967
Весь список