Участники Ассоциации опорных вузов «Т Плюс» подвели первые итоги работы

На днях прошла рабочая онлайн-встреча совета Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс». Энергетики и представители высших учебных заведений Поволжья и Урала подвели промежуточные итоги совместной работы и поделились лучшими практиками.
Напомним, что в феврале 2024 года в Самаре была учреждена Ассоциация опорных вузов ПАО «Т Плюс», призванная повысить привлекательность теплоэнергетики и увеличить число студентов, стремящихся построить свою карьеру в Холдинге.
Участники встречи отметили важность проведения профориентационной работы не только со студентами, но и со школьниками. В частности, высокую эффективность продемонстрировал проект «Инженерный теплоэнергетический класс», реализованный Кировским филиалом «Т Плюс». Его участниками стали 34 ученика 10-х классов двух учебных заведений Кирова. Ребята принимали участие в профориентационных конкурсах, лекциях, посещали действующие энергетические объекты. Профильная программа обучения заинтересовала многие школы города, а также Министерство образования Кировской области. В результате в учебном году 2024-2025 гг. инженерные классы открылись в 4-х школах для 108 ребят. При этом в планах расширить географию проекта до 19 учебных заведений.
Еще один успешный проект – «Энергия будущего». Он реализуется Самарским филиалом «Т Плюс» совместно с Самарским государственным техническим университетом. Его участники – студенты профильного теплоэнергетического факультета – проходят все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе, принимают участие в адаптационных и развивающих мероприятиях компании, а также получают именную стипендию от «Т Плюс». Благодаря проекту число трудоустроенных выпускников СамГТУ выросло с 53 в 2023 году до 71 – в 2024 году.
«Сотрудничество с ключевыми вузами Поволжья и Урала всего за семь месяцев показало свою эффективность. Это позволило увеличить в компании долю принятых на работу молодых сотрудников до 35 лет на 10%, количество оплачиваемых практикантов — в 3,5 раза, трудоустроенных студентов на 45%, а количество сотрудников, принятых на дуальное обучение, выросло в 4,5 раза. Нам удалось увеличить долю принимаемой молодёжи из учебных заведений в 5 раз. Это помогло повысить процент укомплектованности персоналом, уменьшилось среднее количество открытых критичных вакансий на 17%. В 2025 планируем расширить географию влияния Ассоциации на остальные филиалы Группы», - отметила директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Т Плюс» Ольга Литвинова.
Планируется, что в 2025 году к Ассоциации присоединятся еще три филиала энергокомпании.