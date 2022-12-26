У желающих принять участие в новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 6 дней

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До 31 декабря 2022 года клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут выполнить условия традиционной акции «В Новый год – без долгов и с подарками!» и получить бонусы от энергокомпании. Для этого необходимо оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и внести рекомендуемый платеж за декабрь.

В этом году «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил для жителей региона целую россыпь призов:

- списание пеней всем участникам (за исключением пеней, взыскиваемых по решению суда);

- подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС первым 30 тысячам участников (для тех клиентов, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика);

- сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (победителям розыгрыша);

- дополнительные сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов (по итогам специального розыгрыша среди тех, кто до 31 декабря подпишется на получение электронной квитанции).

«В конце года каждый из нас ждет новогоднего настроения и приятных и полезных подарков. В рамках акции мы хотели бы поделиться со своими клиентами праздничным настроением и отметить добросовестных горожан, своевременно и в полном объемы оплачивающих теплоресурсы», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».