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У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось две недели, чтобы принять участие в новогодней акции

17 декабря 2024 14:39
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Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.

До конца декабря клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут присоединиться к традиционной акции «В Новый год – без долгов!» На сегодняшний день в ней принимают участие свыше 35 тысяч жителей Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Напомним, что данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании в регионе. Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.

«Все участники смогут списать имеющиеся пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. Кроме того, среди клиентов, выполнивших условия новогодней акции, смогут принять участие в праздничном розыгрыше, победители которого получат кешбэк 1000 рублей на лицевой счёт», – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru или у сотрудников офисов обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Фото:  пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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