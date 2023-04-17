У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 2 недели для участия в весенней акции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Неподходящие тряпки могут испортить кузов машины.
Специалист по детейлингу назвал распространенную ошибку при мойке машины самостоятельно
Акция приурочена к 100-летию со дня рождения поэта.
С 24 апреля по 22 мая пройдет Всероссийская акция «Расул Гамзатов глазами детей»
Огнеборцы оперативно ликвидировали все произошедшие природные и лесные пожары, и не допустили распространения огня на большие участки.
С 14 по 17 апреля в Самарской области произошло 147 пожаров в результате пала сухой травы
Эти варианты предстоит определить кабмину в отдельном нормативном акте, который еще не принят, отметили в ведомстве.
В Минцифры опровергли рассылку повесток через госуслуги в весенний призыв
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона.
В этом году в Самарской области вовлечено в севооборот более 2,2 млн гектаров пашни
Фестиваль посвящён языкам народов мира, лингвистике и межкультурной коммуникации.
В Самарском университете состоится фестиваль языков
Оперативно оказывать помощь жителям Борского района помогают 4 автомобиля «Лада-Ларгус».
Специалисты Борской больницы выполнили более 1000 выездов к пациентам на новых автомобилях
Строители приложат максимум усилий, чтобы сократить временные неудобства, вызванные необходимостью проведения строительно-монтажных работ.   
По ночам ограничат движение транспорта на участке дороги "Самара-Бугуруслан-Кинель-Кинель-Черкассы. Мост через р. Большой Кинель"
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-0.18
EUR 90.16
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники провели профилактические встречи с подростками
К празднованию Дня всемирного наследия присоединяется самарский музей-галерея «Заварка»
Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 2 недели для участия в весенней акции

17 апреля 2023 17:18
163
Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени за просрочку платежа за тепловую энергию.

До 30 апреля клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весеннее обновление». Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени за просрочку платежа за тепловую энергию.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Весеннее обновление». Для участия в ней клиентам энергокомпании достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа. В Самарской области весенняя акция проходит с 2017 года. За эти годы в ней приняли участие более 200 тысяч клиентов, которые сэкономили на оплате пеней более 30 млн рублей.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Произвести оплату можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В результате участники комплексного учения подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов.
14 апреля 2023, 14:42
Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов прошли на ТЭЦ ВАЗа
В результате участники комплексного учения подтвердили свою готовность к устранению подобных инцидентов. ЖКХ
616
К весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» присоединилось более 25 тысяч клиентов
14 апреля 2023, 12:58
К весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» присоединилось более 25 тысяч клиентов
Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени за просрочку платежа. ЖКХ
493
Они высадили 6,5 тысячи сеянцев сосны.
12 апреля 2023, 17:18
Энергетики «Т Плюс» провели экологическую акцию в Рачейском бору
Они высадили 6,5 тысячи сеянцев сосны. ЖКХ
655

В центре внимания
Дмитрий Азаров поблагодарил военнослужащих за их верность Отечеству. 
17 апреля 2023  15:18
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами, приехавшими в отпуск из зоны СВО
212
в Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
16 апреля 2023  12:29
В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
555
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023  10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
532
Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху
16 апреля 2023  10:38
Православные россияне празднуют Пасху
520
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
15 апреля 2023  13:10
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
2739
Весь список