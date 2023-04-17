У клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» осталось 2 недели для участия в весенней акции

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До 30 апреля клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Весеннее обновление». Этим клиентам энергетики спишут ранее начисленные пени за просрочку платежа за тепловую энергию.

Напомним, что с 1 марта по 30 апреля 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Весеннее обновление». Для участия в ней клиентам энергокомпании достаточно единовременно погасить имеющуюся задолженность и оплатить текущие начисления на дату платежа. В Самарской области весенняя акция проходит с 2017 года. За эти годы в ней приняли участие более 200 тысяч клиентов, которые сэкономили на оплате пеней более 30 млн рублей.

Подробную информацию можно получить:

- на сайте;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Произвести оплату можно любым удобным способом: онлайн на сайте или в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» (номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр), либо воспользовавшись любым интернет-банком.