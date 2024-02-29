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Тонны твёрдых бытовых отходов каждый день приплывают на Городские очистные канализационные сооружения «РКС-Самара»

29 февраля 2024 11:35
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Тонны твёрдых бытовых отходов каждый день приплывают на Городские очистные канализационные сооружения «РКС-Самара»

Каждый день на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) приходит 500-600 тысяч кубометров стоков… и 8 тонн (!!!) мусора. Это обычные бытовые отходы: остатки еды, бумажки, упаковки, средства гигиены, и много-много салфеток. Тех самых, которые влажные и душистые, всегда выручают, используются повсеместно… и становятся настоящей бедой, если выбросить их не в мусорку, а смыть в унитаз.

Крупный мусор, приплывающий на ГОКС, задерживается на механических решётках. Эти установки дополнительной очистки появились на объекте благодаря реконструкции, которую провели «РКС-Самара».

Механизм решёток представляет собой двигающиеся фильтры с очень мелкими отверстиями, которые задерживают твёрдые отходы и песок. Затем из них удаляется лишняя влага: песок отправляют в специальные песоквые бункеры, где его промывают и отправляют на повторное использование. А мусор сбрасывают в контейнер и увозят на утилизацию. Если отходов очень много, то твёрдые массы забивают насосы и трубопроводы, выводят из строя дорогостоящее оборудование. Ремонт требует времени и сил, а они нужны, чтобы хорошо очищать сточную воду со всего города.

Теги: РКС-Самара

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