«Т Плюс» заменит теплосети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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Сотрудники «Предприятия тепловых сетей» (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») приступили к замене трех участков теплосети, пересекающих пешеходный бульвар по ул.Чернореченской. Здесь в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется выполнить комплексное благоустройство территории, включая обновление подземных коммуникаций. С ходом работ на объекте сегодня ознакомились участники выездного совещания под руководством главы Самары Елены Лапушкиной.

Замена коммуникаций станет первым этапом благоустройства бульвара. В частности, специалистам «ПТС» предстоит обновить теплосети в трех местах – в районе жилого дома №12 по ул.Чернореченской, вдоль ул.Владимирской и по ул.Спортивной. На данный момент работы ведутся на участке рядом с домом №12: демонтированы железобетонные лотки и старый трубопровод. В ближайшие дни теплоэнергетики приступят к ремонту по ул.Владимирской, а в первой половине мая - по ул. Спортивной.

На период проведения работ энергетики уделили особое внимание сохранению ресурсоснабжения близлежащих домов. Так, для горожан смонтированы временные трубопроводы для подачи тепла и горячей воды.

«Монтаж новых коммуникаций позволит исключить вероятность каких-либо ремонтных работ и вскрытий на месте нового благоустройства. Для жителей замена этих участков даст повышение надежности и качества теплоснабжения», - отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет замена коммуникаций на ул. XXII Партсъезда, где выполняется реконструкция теплосети.