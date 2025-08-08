Я нашел ошибку
Главные новости:
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре

8 августа 2025 14:08
75
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.

Сотрудники «Т Плюс» отремонтируют 1-й тепловой вывод Центральной отопительной котельной. В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Гастелло, Стара Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольская, Карбышева, Аэродромная, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера.

Во время ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Гидравлические испытания являются обязательными и помогают отыскать слабые участки коммуникаций для их замены. Устранённые по результатам опрессовки повреждения позволят снизить риск отключений тепла в зимнее время.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:
- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных дефектов энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары.
05 августа 2025, 16:24
«Т Плюс» повысит надёжность теплоснабжения более 900 жилых домов и социальных объектов в Самаре
Специалисты «Т Плюс» приступили к замене участка тепломагистрали в Корсунском переулке Самары. ЖКХ
549
Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов связи с энергокомпанией.
04 августа 2025, 18:32
Специалисты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»  провели встречу со старшими по домам в Тольятти
Основными темами стали передача показаний индивидуальных приборов учёта, своевременное получение ежемесячных квитанций, доступность дистанционных каналов... ЖКХ
607
Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона.
28 июля 2025, 18:14
«Т Плюс» повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области
Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона. ЖКХ
765

В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список