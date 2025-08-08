«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре

75

Сотрудники «Т Плюс» отремонтируют 1-й тепловой вывод Центральной отопительной котельной. В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в границах следующих улиц: Гастелло, Стара Загора, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Дыбенко, Ставропольская, Карбышева, Аэродромная, Мориса Тореза, Печёрская, Гаражная, Блюхера.

Во время ремонта энергетики проверят тепловые сети повышенным давлением холодной воды. Гидравлические испытания являются обязательными и помогают отыскать слабые участки коммуникаций для их замены. Устранённые по результатам опрессовки повреждения позволят снизить риск отключений тепла в зимнее время.

Энергетики «Т Плюс» призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи энергообъектов.

После устранения выявленных дефектов энергетики вместе с персоналом обслуживающих организаций восстановят горячее водоснабжение жилых домов, социальных объектов и организаций.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.