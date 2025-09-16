Я нашел ошибку
Конкурс «Это у нас семейное» снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 
Более 15 тысяч жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» 
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
В Самаре прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Голос тех, кто не говорит: в Самаре продолжится работа  по защите бездомных животных и помощь зооприютам
Центр станет главным местом отбора и обучения волонтёров к форуму. Там ежедневно будут проходить собеседования с кандидатами, тренинги и образовательные модули.
В Самаре открылся Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава»
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
Брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
С 17 по 22 сентября в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Соблюдайте ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 17 сентября местами в Самарской области ожидается туман
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре

16 сентября 2025 14:14
112
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.

Специалисты «Т Плюс» выполнили перекладку тепловых сетей на 9 объектах в Самаре. В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.

Особое внимание энергетики уделили теплотрассам, находящимся в центральной части города, ожидающей проведения мероприятий форума «Россия – спортивная держава». Завершение основных строительно-монтажных работ позволит оперативно приступить к восстановлению благоустройства на этих участках и завершить его до конца сентября. 

«Т Плюс» обновила теплосети на улицах Первомайская, Чапаевская, Некрасовская, Рабочая, Дзержинского, Энтузиастов, Гастелло, Аэродромная, Московское шоссе. От их исправной работы в зимнее время зависит надёжное теплоснабжение свыше 1413 жилых домов и 554 социально значимых объекта областной столицы.

Энергетики «Т Плюс» напоминают о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывают жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Самары. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.
10 сентября 2025, 19:45
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы. ЖКХ
701
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
05 сентября 2025, 16:29
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени. ЖКХ
686
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
04 сентября 2025, 17:57
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост. ЖКХ
801

В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
139
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
165
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
466
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
389
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
687
