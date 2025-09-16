«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре

112

Специалисты «Т Плюс» выполнили перекладку тепловых сетей на 9 объектах в Самаре. В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.

Особое внимание энергетики уделили теплотрассам, находящимся в центральной части города, ожидающей проведения мероприятий форума «Россия – спортивная держава». Завершение основных строительно-монтажных работ позволит оперативно приступить к восстановлению благоустройства на этих участках и завершить его до конца сентября.

«Т Плюс» обновила теплосети на улицах Первомайская, Чапаевская, Некрасовская, Рабочая, Дзержинского, Энтузиастов, Гастелло, Аэродромная, Московское шоссе. От их исправной работы в зимнее время зависит надёжное теплоснабжение свыше 1413 жилых домов и 554 социально значимых объекта областной столицы.

Энергетики «Т Плюс» напоминают о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывают жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт жителей Самары. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»