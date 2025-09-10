Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас бедными считаются люди с доходом ниже 16 тыс. руб.
В Госдуме предложили изменить уровень бедности
Команды Самарской области выступят в баскетболе, мини-футболе, быстрых шахматах, командных соревнованиях по шахматам.
Команда Самарской области выступает на Международных спортивных играх Александра Невского
Скрининг включен в программу диспансеризации.
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области

10 сентября 2025 19:45
183
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.

Энергетики «Т Плюс» в ходе круглого стола в пресс-центре медиа-агентства «Самара 450» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы. Выполнены основные строительно-монтажные работы на более чем 80% участках реконструкции тепловых сетей, территории приводятся в порядок после ремонта.

«До 1 октября мы закончим обновление более 80 километров тепловых сетей в Самарской области. Инвестиции компании в улучшение качества теплоснабжения потребителей составят почти 4 млрд рублей. Наша задача — вовремя завершить все работы на коммуникациях региона и надёжно войти в будущий отопительный сезон», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Отслеживать параметры теплоснабжения в домах и социальных объектах предстоящей зимой будут специалисты Центра мониторинга качества «Т Плюс» — уникального подразделения, в которое сегодня поступает информация уже из 44 городов в регионах работы энергокомпании. Собирать необходимые данные позволяют узлы учёта.

«К сожалению, оснащённость жилого фонда Самары общедомовыми приборами учёта составляет менее 50%. Это не только снижает качество мониторинга ситуации с отоплением клиентов. Многие горожане переплачивают за услуги отопления горячего водоснабжения, поскольку начисление для них производится по нормативу. Кроме того, оценка реального объема потребления стимулирует жильцов и управляющие компании проводить энергосберегающие мероприятия в доме, что позволяет снизить платёж за тепло», — рассказал технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Участники круглого стола отметили, что не все обслуживающие организации выполнили обязательные технические мероприятия по подготовке к зиме – промывку и опрессовку внутридомовых систем, а также наладку режимов их работы. Это создаёт риски для надёжного и качественного прохождения предстоящей зимы.

«Работы по подготовке к отопительному сезону управляющими компаниями региона должны быть выполнены до 15 сентября. После этой даты проверки с нашей стороны станут массовыми. Мы как надзорный орган будем проверять и при необходимости привлекать к административной ответственности как должностные лица, так и юридические. При этом у жильцов есть право обратиться в ГЖИ с просьбой провести проверку деятельности своей обслуживающей организации», — поделилась главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Центрального управления жилищного надзора Светлана Нугуманова.

