«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области

Энергетики «Т Плюс» в ходе круглого стола в пресс-центре медиа-агентства «Самара 450» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы. Выполнены основные строительно-монтажные работы на более чем 80% участках реконструкции тепловых сетей, территории приводятся в порядок после ремонта.

«До 1 октября мы закончим обновление более 80 километров тепловых сетей в Самарской области. Инвестиции компании в улучшение качества теплоснабжения потребителей составят почти 4 млрд рублей. Наша задача — вовремя завершить все работы на коммуникациях региона и надёжно войти в будущий отопительный сезон», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Отслеживать параметры теплоснабжения в домах и социальных объектах предстоящей зимой будут специалисты Центра мониторинга качества «Т Плюс» — уникального подразделения, в которое сегодня поступает информация уже из 44 городов в регионах работы энергокомпании. Собирать необходимые данные позволяют узлы учёта.

«К сожалению, оснащённость жилого фонда Самары общедомовыми приборами учёта составляет менее 50%. Это не только снижает качество мониторинга ситуации с отоплением клиентов. Многие горожане переплачивают за услуги отопления горячего водоснабжения, поскольку начисление для них производится по нормативу. Кроме того, оценка реального объема потребления стимулирует жильцов и управляющие компании проводить энергосберегающие мероприятия в доме, что позволяет снизить платёж за тепло», — рассказал технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Участники круглого стола отметили, что не все обслуживающие организации выполнили обязательные технические мероприятия по подготовке к зиме – промывку и опрессовку внутридомовых систем, а также наладку режимов их работы. Это создаёт риски для надёжного и качественного прохождения предстоящей зимы.

«Работы по подготовке к отопительному сезону управляющими компаниями региона должны быть выполнены до 15 сентября. После этой даты проверки с нашей стороны станут массовыми. Мы как надзорный орган будем проверять и при необходимости привлекать к административной ответственности как должностные лица, так и юридические. При этом у жильцов есть право обратиться в ГЖИ с просьбой провести проверку деятельности своей обслуживающей организации», — поделилась главный консультант отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Центрального управления жилищного надзора Светлана Нугуманова.