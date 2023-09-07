«Т Плюс» выполнила техперевооружение дымовой трубы Центральной отопительной котельной

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» выполнил техническое перевооружение дымовой трубы Центральной отопительной котельной на Самарской ГРЭС. Мероприятие направлено не только на поддержание сооружения в работоспособном состоянии, но и на повышение его энергоэффективности.

Для работ привлекались пять промышленных альпинистов из областной столицы. На объекте высотой 100 метров была проведена реконструкция чугунного оголовка и изношенных участков ствола дымовой трубы, восстановлена его геометрия и нанесено защитное покрытие на футеровку – внутреннюю поверхность трубы. Эти меры улучшат первоначальные технические характеристики и позволят работать с меньшими температурами уходящих газов. Также на внешней стороне была произведена маркировочная окраска.

«На этом техническое перевооружение дымовой трубы котельной не закончится. На следующий год нами запланирована установка приборов контроля параметров уходящих газов. Это позволит повысить уровень автоматизации инженерных систем теплоисточника, что положительно скажется на надежности теплоснабжения жителей города», – рассказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.