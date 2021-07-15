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«Т Плюс» вдвое увеличил объемы перекладок теплосетей в Новокуйбышевске

15 июля 2021 09:29
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«Т Плюс» вдвое увеличил объемы перекладок теплосетей в Новокуйбышевске

В 2021 году ПАО «Т Плюс» планирует вдвое увеличить объем плановых перекладок тепловых сетей в Новокуйбышевске. Это стало возможным благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу «альткотельной». В планах «Т Плюс» в рамках летней ремонтной кампании 2021 года заменить более 90 км тепловых сетей в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

В рамках ремонтной кампании 2021 года в Новокуйбышевске будет заменено более 6 км коммуникаций различного диаметра. Работы по техническому перевооружению пройдут на 12 участках теплотрасс.

«На данный момент работы по замене теплосетей выполнены в полном объеме на двух участках, включая перекладку теплосети в районе Триумфальной арки по ул. Победы. Перекладка ведется на шести участках, работы на оставшиеся четырех объектах будут начаты в ближайшее время. Выполнение ремонтной и инвестиционной программ идет по графику, отклонений нет. Главное - обеспечить готовность теплосетевого комплекса к новому отопительному сезону к середине сентября», - рассказал технический директор - главный инженер Новокуйбышевских тепловых сетей Сергей Заволович.

Теги: Т ПЛЮС теплосети

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