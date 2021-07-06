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«Т Плюс»: в СО введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и учета энергоресурсов

6 июля 2021 17:12
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Ее использование повысит контроль за качеством отпускаемой тепловой и электрической энергии.

На ТЭЦ ВАЗа филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» введена в эксплуатацию автоматизированная система оперативного контроля и комплексного технического/коммерческого учета энергоресурсов (АСОКУ). Ее использование повысит контроль за качеством отпускаемой тепловой и электрической энергии.

Система объединяет более 30 разнотипных узлов учета, которые фиксируют расход различных энергоресурсов – горячую и холодную воду, пар и газ. Теперь специалисты ТЭЦ ВАЗа могут в режиме реального времени контролировать важнейшие параметры работы станции.

«На протяжении последних лет холдинг «Т Плюс» активно внедряет инновационные решения, направленные на повышение надежности теплосетевого комплекса и эффективную работу оборудования станций. Одним из важнейших проектов в этом направлении является именно автоматизированный технический и коммерческий учет энергоресурсов ТЭЦ, ГРЭС и тепловых сетей», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Данные из новой системы оперативного контроля и учета энергоресурсов ТЭЦ ВАЗа смогут использовать диспетчеры Центра мониторинга качества (ЦМК), созданного в рамках перехода Самары в новую ценовую зону теплоснабжения. Данные помогут специалистам ЦМК оперативно оценивать обстановку и быстро реагировать в случае изменения качества поставляемых клиентам услуг.

 

Теги: автоматизированная система введена Т ПЛЮС

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