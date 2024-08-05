«Т Плюс» устраняет дефекты, выявленные после гидравлических испытаний

104

По итогам гидравлических испытаний теплосетей Привокзальной отопительной котельной выявлено 134 дефекта, 7 из них обнаружены при восстановлении работы систем горячего водоснабжения. 127 повреждений устранено. В настоящее время к ремонту теплосетей привлечен персонал «Предприятия тепловых сетей». Восстановление горячего водоснабжения для горожан ведется совместно с обслуживающими организациями Самары.

Напомним, что текущий ремонт теплосетей Привокзальной отопительной котельной проводился с 19 июля по 1 августа 2024 года. В рамках этих работ тепловые сети были проверены на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Данный способ диагностики является обязательным в ходе подготовки к очередному отопительному сезону и призван выявить наиболее уязвимые участки теплосетевых коммуникаций.

«К устранению выявленных дефектов привлечено 48 человек оперативного персонала и 30 единиц техники. В срок до 8 августа мы восстановим горячее водоснабжение для всех горожан, получающих услугу от Привокзальной отопительной котельной. Призываю самарцев с пониманием отнестись к работам на теплосетях! Благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах были выявлены заранее, исключив возможные проблемы в отопительный период», - отметил технический директор – главный инженер «ПТС» Александр Климашин.

В список адресов, которые попали под ограничения подачи ресурсов вошли: ул. Аксакова, 3А, Аксакова, 11, Аксакова, 13, проспект Карла Маркса 4А, проспект Карла Маркса 4Б, проспект Карла Маркса,4Е, ул. Мечникова, 50, ул. Мечникова, 52, ул. Урицкого 14, ул. Урицкого, 16, ул. Урицкого, 18, ул. Урицкого, 20, ул. Урицкого, 22, ул. Урицкого, 24, ул. Чернореченская, 12, ул. Чернореченская, 25, ул. Черноренченская, 27, ул. Чернореченская, 29, ул. Чернореченская, 29а, ул. Ново-Садовая, 26, ул. Ново-Садовая, 26А, ул. Ново-Садовая, 151, ул. Ново-Садовая, 153, ул. Ново-Садовая, 155, ул. Ново-Садовая, 157, ул. Владимирская, 48, ул. Владимирская 48а, ул. Владимирская, 50, Владимирская, 50а, Владимирская, 54, ул. Владимирская, 56, ул. Владимирская, 58, ул. Владимирская, 60, ул. Дачная, 41, ул. Дачная 41/1, ул. Дачная, 43, ул. Пензенская, 57, ул. Пензенская, 59, ул. Пензенская, 59А, ул. Пензенская, 61, ул. Пензенская, 63, ул. Пензенская, 65, ул. Пензенская, 65а, ул. Пензенская, 67, ул. Пензенская, 69, ул. Пензенская, 69а, ул. Пензенская, 71, ул. Тухачевского, 30, ул. Тухачевского, 40, ул. Тухачевского, 42, ул. Тухачевского, 44, ул. Тухачевского, 46, ул. Тухачевского, 48, ул. Тухачевского, 50, ул. Тухачевского, 50А, ул. Тухачевского, 52, ул. Тухачевского, 54, ул. Тухачевского, 56, ул., Тухачевского, 56А, ул. Тухачевского, 58, ул. Тухачевского, 227, ул. Тухачевского, 229, ул. Тухачевского, 231, ул. Тухачевского, 233, ул. Мяги, 6, ул. Мяги, 8, ул. Мяги, 10, ул. Мяги, 12, ул. Мяги, 25, ул. Мяги, 27,ул. Мориса Тореза, 2, ул. Партизанская, 56, ул. Партизанская, 56А, ул. Партизанская, 80, Партизанская, 94, ул. Гагарина, 33, ул. Гагарина, 35.

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»