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«Т Плюс» усилила ремонтные бригады для скорейшего устранения дефектов после испытаний II магистрали Самарской ТЭЦ

31 мая 2025 11:40
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«Т Плюс» усилила ремонтные бригады для скорейшего устранения дефектов после испытаний II магистрали Самарской ТЭЦ

По результатам проведения гидравлических испытаний II тепломагистрали Самарской ТЭЦ специалисты «Т Плюс» выявили 99 дефектов. Большая часть из них уже устранена ремонтными бригадами. При этом в работе остаётся ряд повреждений, которые влияют на подачу горячего водоснабжения 57 многоквартирным жилым домам областной столицы.

Для сокращения срока проведения ремонтных работ энергокомпания привлекла дополнительный персонал, увеличено число аварийно-восстановительных бригад. В первую очередь устраняются дефекты, в зоне которых находится наибольшее количество многоквартирных домов. С подробным графиком ремонтных работ и плановыми сроками возобновления горячего водоснабжения жители Советского, Промышленного и Кировского районов могут ознакомиться на сайте «Т Плюс» в разделе «Работа на тепловых сетях»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/maintenance/.

Теги: Т ПЛЮС

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