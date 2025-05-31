«Т Плюс» усилила ремонтные бригады для скорейшего устранения дефектов после испытаний II магистрали Самарской ТЭЦ

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По результатам проведения гидравлических испытаний II тепломагистрали Самарской ТЭЦ специалисты «Т Плюс» выявили 99 дефектов. Большая часть из них уже устранена ремонтными бригадами. При этом в работе остаётся ряд повреждений, которые влияют на подачу горячего водоснабжения 57 многоквартирным жилым домам областной столицы.

Для сокращения срока проведения ремонтных работ энергокомпания привлекла дополнительный персонал, увеличено число аварийно-восстановительных бригад. В первую очередь устраняются дефекты, в зоне которых находится наибольшее количество многоквартирных домов. С подробным графиком ремонтных работ и плановыми сроками возобновления горячего водоснабжения жители Советского, Промышленного и Кировского районов могут ознакомиться на сайте «Т Плюс» в разделе «Работа на тепловых сетях»: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/maintenance/.