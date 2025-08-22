«Т Плюс» участвует в фестивале «ВолгаФест-2025»

134

«Т Плюс» представит гостям «ВолгаФест-2025» творческие мастер-классы и лекции, посвящённые 125-летию Самарской ГРЭС. 12+

Уже сегодня 22 августа, «Т Плюс» ждёт жителей областной столицы у яркой фотозоны с «Кошкой на батарее» — главном символе тепла и уюта, установленного у старейшей в Поволжье электростанции. Всем посетителям будет предложено изготовить памятные открытки с видами Самарской ГРЭС, сувениры и оказать помощь приюту бездомных животных «Участие».

Стенд «Т Плюс» находится на набережной, между спусками по улицам Льва Толстого и Красноармейской. Он будет работать:

- в пятницу с 17:00 до 20:00;

- в субботу с 12:00 до 20:00;

- в воскресенье с 12:00 до 20:00.

Десятый юбилейный «ВолгаФест-2025» пройдет с 22 по 24 августа на 1-й очереди набережной Волги в Самаре. В этом году его тема - «Город-курорт»: мероприятие будет знакомить зрителей с культурными кодами и туристическими достопримечательностями Самарской области.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»