«Т Плюс» участвует в фестивале «ВолгаФест-2025»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.25
0.15
EUR 93.5
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Т Плюс» участвует в фестивале «ВолгаФест-2025»

22 августа 2025 12:09
134
Уже сегодня «Т Плюс» ждёт самарцев у яркой фотозоны с «Кошкой на батарее» — главном символе тепла и уюта.

«Т Плюс» представит гостям «ВолгаФест-2025» творческие мастер-классы и лекции, посвящённые 125-летию Самарской ГРЭС. 12+

Уже сегодня 22 августа, «Т Плюс» ждёт жителей областной столицы у яркой фотозоны с «Кошкой на батарее» — главном символе тепла и уюта, установленного у старейшей в Поволжье электростанции. Всем посетителям будет предложено изготовить памятные открытки с видами Самарской ГРЭС, сувениры и оказать помощь приюту бездомных животных «Участие». 

Стенд «Т Плюс» находится на набережной, между спусками по улицам Льва Толстого и Красноармейской. Он будет работать:
- в пятницу с 17:00 до 20:00;
- в субботу с 12:00 до 20:00;
- в воскресенье с 12:00 до 20:00. 

Десятый юбилейный «ВолгаФест-2025» пройдет с 22 по 24 августа на 1-й очереди набережной Волги в Самаре. В этом году его тема - «Город-курорт»: мероприятие будет знакомить зрителей с культурными кодами и туристическими достопримечательностями Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
22 августа 2025, 13:05
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам. ЖКХ
121
В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова.
20 августа 2025, 09:41
832 жилых дома Самары выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по подготовке к зиме
В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова. ЖКХ
442
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
19 августа 2025, 13:34
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские... Новости компаний
581

В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
102
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
706
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
705
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1034
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
828
Весь список