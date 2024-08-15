Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Самарская область - на 41 месте
Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Самарская область - на 41 месте
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в октябре
Самарские баскетболистки стали победительницами гранд-финала Лиги 3х3
Самарские баскетболистки стали победительницами гранд-финала Лиги 3х3
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
«АвтоВАЗ» четвертый раз за год поднял цены на автомобили
В Промышленном районе Самары выявили 13 нарушителей миграционного законодательства
В Промышленном районе Самары выявили 13 нарушителей миграционного законодательства
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.01
-2.65
EUR 100.31
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Т Плюс провела урок безопасного тепла в областной детской библиотеке

15 августа 2024 09:54
86
Т Плюс провела урок безопасного тепла в областной детской библиотеке

Специалисты «Т Плюс» провели урок безопасности тепла для посетителей областной детской библиотеки в Самаре. 20 мальчишек и девчонок младшего школьного возраста в игровой форме усвоили важную информацию по безопасному поведению вблизи объектов теплоэнергетики: не наступать на люки и не бегать по теплотрассе, обходить парящие лужи на улицах и не подходить близко к земляным работам.

Запомнить простые, но очень важные для безопасности здоровья и жизни правила маленьким участникам помог сказочный энергетик Теплослав. Ребята собирали пазлы с картинками, играли в игры «Обойди люк» и «Испорченный телефон», повторяли правила вместе с аниматорами и пообещали рассказать об усвоенной информации всем друзьям и знакомым во дворе и школе.

«Заканчиваются летние каникулы, дети возвращаются в город из лагерей отдыха и семейных поездок, знакомые правила безопасного поведения забываются, и наша задача – напомнить о них, - прокомментировала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций в г. Самаре Ольга Воробьёва. – Мы надеемся, что эти знания будут усвоены и помогут детям вести себя более ответственно в условиях мегаполиса». 

По завершении урока все участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков – магнитные закладки для книг с советами по безопасности тепла, стильные браслеты с логотипом года семьи и, в преддверии нового учебного года, расписание уроков.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Около 950 объектов (в том числе 700 МКД) Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла.
14 августа 2024, 19:08
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости контроля за исправным состоянием общедомового прибора учета тепловой энергии
Около 950 объектов (в том числе 700 МКД) Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. ЖКХ
861
«Т Плюс» проводит капитальный ремонт котлоагрегата №5 Самарской ТЭЦ
14 августа 2024, 13:15
«Т Плюс» проводит капитальный ремонт котлоагрегата №5 Самарской ТЭЦ
Самым объемным и важным этапом станет замена экранной системы, конденсаторов котла и цевочных ободов регенаративного воздухоподогревателя. ЖКХ
312
Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено.
13 августа 2024, 19:33
«Т Плюс» возобновила горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре
Горячее водоснабжение по адресам проспект Ленина, 16, ул. Ново-Садовая, 27, ул. Ново-Садовая, 29, ул. Ново-Садовая, 31, ул. Ново-Садовая, 33 возобновлено. ЖКХ
513

В центре внимания
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
62
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
371
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
737
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
434
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
1268
Весь список