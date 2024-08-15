Т Плюс провела урок безопасного тепла в областной детской библиотеке

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Специалисты «Т Плюс» провели урок безопасности тепла для посетителей областной детской библиотеки в Самаре. 20 мальчишек и девчонок младшего школьного возраста в игровой форме усвоили важную информацию по безопасному поведению вблизи объектов теплоэнергетики: не наступать на люки и не бегать по теплотрассе, обходить парящие лужи на улицах и не подходить близко к земляным работам.

Запомнить простые, но очень важные для безопасности здоровья и жизни правила маленьким участникам помог сказочный энергетик Теплослав. Ребята собирали пазлы с картинками, играли в игры «Обойди люк» и «Испорченный телефон», повторяли правила вместе с аниматорами и пообещали рассказать об усвоенной информации всем друзьям и знакомым во дворе и школе.

«Заканчиваются летние каникулы, дети возвращаются в город из лагерей отдыха и семейных поездок, знакомые правила безопасного поведения забываются, и наша задача – напомнить о них, - прокомментировала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций в г. Самаре Ольга Воробьёва. – Мы надеемся, что эти знания будут усвоены и помогут детям вести себя более ответственно в условиях мегаполиса».

По завершении урока все участники получили полезные подарки от теплоэнергетиков – магнитные закладки для книг с советами по безопасности тепла, стильные браслеты с логотипом года семьи и, в преддверии нового учебного года, расписание уроков.